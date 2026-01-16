اخبار الخليج / اخبار الإمارات

أبرز معالم أبوظبي الأيقونية تضيء إحياءً للذكرى الرابعة لـ"يوم العزم"

ابوظبي - سيف اليزيد - أُضيئت أبرز معالم أبوظبي الأيقونية إحياءً للذكرى الرابعة لـ"يوم العزم"، وهو يوم تؤكد فيه دولة موقفها الثابت في حماية سيادتها الوطنية، ويعكس مشاعر الوحدة والولاء والصمود بين أبناء الإمارات، وقيم العزم والنخوة الإماراتية الراسخة .

 

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice)
