نهيان بن مبارك يزور مهرجان الظفرة للكتاب 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في حديقة مدينة زايد العامة، حتى 25 يناير الجاري.

وتفقدّ معاليه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة، ودور النشر المشاركة في المهرجان، واطلّع على أحدث إصداراتها التي تُسهم في تعزيز اللغة العربية، ونشر ثقافة القراءة في المجتمع.

وأشاد معاليه بالفعاليات النوعية للمهرجان في دورته السادسة، التي تتزامن مع عام الأسرة، الذي أعلنته دولة الإمارات، بما تضمنته من ندوات حوارية، وجلسات تفاعلية، وورش عمل، وبرامج تُعنى بالشعر والتراث الشعبي، تستهدف أفراد الأسرة كافة، ما يكرس مكانة المهرجان حدثاً ثقافياً يقدم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الثقافة والتراث والفن، ومنصة حقيقية تسهم في إثراء الحياة الثقافية في منطقة الظفرة.

ورافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال الزيارة، سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

وتعكس هذه الدورة من المهرجان، التزام المركز بدعم القراءة المستدامة، وتمكين الإبداع والمبدعين، وتنمية المواهب الأدبية والفنية لدى الشباب، مواصلاً أداء رسالته في إثراء المجتمع بالمعرفة، بما يتوافق مع رؤية قيادة الدولة في تعزيز مخزون التميز الثقافي والمعرفي، وتوسيع آفاق الزوار الذين تنتظرهم آلاف العناوين في مجالات المعرفة من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، وأكثر من 110 دور نشر.

ويصاحب المهرجان برنامج متكامل يتضمن فعاليات نوعية تقدمها نخبة من المتخصصين في مجالات التعليم، والتكنولوجيا، ما يعكس الدور البارز للمركز في تعزيز المعرفة، وتحقيق الرؤية الثقافية لأبوظبي، والتعريف بالمكانة الثقافية، والمعرفية، والتراثية المتميزة لمنطقة الظفرة.

ويضم المهرجان فعاليات تلبي احتياجات الزوار المعرفية، وعشقهم للتراث الشعبي، وتعزز انتمائهم للهوية الوطنية، أبرزها برنامج "ليالي الشعر: أصوات حبتها الناس"، الذي يستضيف جلسة "شعراء المستقبل" الموجهة للمواهب الشعرية لدى الناشئة، بهدف تطوير مهاراتهم، وتعميق ارتباطهم بالثقافة الأدبية، فضلاً عن جلسات لشعراء منطقة الظفرة، يتخللها حلقات نقاشية، وإلقاء قصائد شعرية، وأداء فنون شعبية. ويستضيف المهرجان تجربة تفاعلية تتصل بعروض الطهي المباشر "من عشانا"، لتسليط الضوء على ثراء المطبخ الإماراتي باعتباره جزءاً من الهوية الوطنية، ما يتيح للزوار استكشاف أسرار المأكولات الشعبية، وكيفية إعدادها.

واحتضن المهرجان في حصن الظفرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سرد الذهب"، وشهد إطلاق شراكات مع مؤسسات رسمية وخاصة، يمثّل التعاون معها خطوة نوعية نحو تعزيز قيم التعاون، وتناقل المعرفة، والتواصل بين الأجيال، وصولاً إلى تجربة متكاملة للزوار، تعكس التزام مركز أبوظبي للغة العربية، بمواصلة الابتكار، وإثراء الحياة الثقافية في دولة الإمارات.