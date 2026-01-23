هزاع بن زايد يزور بحيرة زاخر والمخيمات الشتوية في منطقة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بحيرة زاخر وعدداً من المخيمات الشتوية في منطقة العين، حيث اطَّلع سموّه على المرافق والخدمات المقدَّمة لمرتادي هذه المخيمات، وأبرز الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

كما قام سموّه بجولة في بحيرة زاخر، اطَّلع خلالها على التجارب الشتوية المتنوّعة والجلسات الخارجية وأنشطة التخييم، وما توفّره البحيرة من أجواء موسمية مميّزة تسهم في إتاحة مساحات مجتمعية مفتوحة تُلبّي تطلُّعات واحتياجات سكان المنطقة وزوّارها خلال موسم الشتاء.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية توفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة للأسر للاستمتاع بالأجواء الشتوية في منطقة العين، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة للأنشطة والفعاليات الشتوية، مشدِّداً سموّه على أهمية مواصلة تطوير المرافق والخدمات المقدَّمة في هذه المخيمات والارتقاء بتجارب المشاركين والزوّار.

رافق سموّه، خلال الجولة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة.