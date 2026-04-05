عبدالله بن سالم يشهد تخريج الدفعة الـ 24 من ضباط أكاديمية العلوم الشرطية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ24 من الطلبة الضباط بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ودورة الجامعيين التأهيلية لرتبة ملازم، وذلك في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وكبار المسؤولين وقادة الشرطة وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية ومديرو الأكاديميات والكليات العسكرية والشرطية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كلمةً أكد فيها أن التخريج يأتي امتداداً لمسيرة وطن جعل من الأمن ركناً للاستقرار، ومن العلم طريقاً للتقدم، مشيراً إلى أن هذه الدفعات تنضم إلى سجل الأكاديمية الحافل بالعطاء، وتلتحق بمسيرة وطن راسخ في أمنه ونهضته.

كما قدم مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الأكاديمية، على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل بمسيرة الأكاديمية وبرامجها ومبادراتها، ومتابعته الحثيثة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الشرطي، مشيراً إلى أن الأكاديمية بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، رسخت مكانتها صرحاً علمياً وأمنياً مرموقاً، يجمع بين أصالة القيم وحداثة المعرفة، ويخرج كوادر أثبتت كفاءتها في ميادين العمل.

عقب ذلك تابع سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً حول الأكاديمية ودورها الرائد في تأهيل الكوادر العسكرية، وعرضاً تغنى بحب الوطن وقيادته الرشيدة وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على تراب الوطن.

كما شاهد سموه عرضاً عسكرياً جسّد فيه الطلبة الضباط الانضباط الدقيق والأداء المتقن، في مشهد عكس الجاهزية العالية والروح الميدانية الراسخة، مترجمين ما اكتسبوه من تأهيل علمي وتدريبي إلى صورة عملية تعكس كفاءتهم.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الخريجين المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى وسيف الشرف وقائد الاستعراض.

عقب ذلك انطلقت مراسم تسليم العلم من الدفعة الـ24 إلى الدفعة الـ25، في مشهد يجسد استمرارية العطاء وتوارث المسؤولية، ليؤدي الخريجون بعدها القسم.

56 خريجاً

وبلغ عدد خريجي برنامج البكالوريوس من الطلبة الضباط في الدفعة الرابعة والعشرين (44) طالباً، تلقوا برنامجاً أكاديمياً وتدريبياً متكاملاً امتد لأربع سنوات، جمع بين العلوم الشرطية والقانونية والتطبيقات الميدانية، ضمن منظومة تعليمية حديثة ترتكز على التأصيل العلمي والتطبيق العملي.

كما بلغ عدد منتسبي دورة الجامعيين التأهيلية لرتبة ملازم (12) منتسباً، خضعوا لبرنامج تأهيلي مكثف امتد لفصلين دراسيين، ركز على تنمية المعارف القانونية وصقل المهارات الشرطية وتعزيز القدرات القيادية، بما يتماشى مع متطلبات العمل الأمني الحديث.