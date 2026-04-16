رئيس الدولة ونائباه يهنئون تو لام بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون تو لام بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة تو لام الأمين العام للحزب الشيوعي بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة تو لام الأمين العام للحزب الشيوعي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي لي مين هونغ رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

