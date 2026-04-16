"الوطني الاتحادي" يشارك في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بإسطنبول

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك أحمد مير هاشم خوري وخالد عمر الخرجي، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.

وأكد أحمد مير هاشم خوري، خلال مداخلة المجلس الوطني الاتحادي، أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف برلمانية واضحة ومسؤولة، تقوم على رفض التصعيد والتوترات، والدعوة إلى الحلول السلمية والحوار كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين برلمانات دول عدم الانحياز، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أكد ضرورة إدانة الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، والتي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن واستقرار الدول وسلامة المدنيين، مشيراً إلى أن حماية البنية التحتية الحيوية تُعد جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليات المجتمع الدولي في أوقات النزاعات.