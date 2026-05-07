عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزيرة خارجية نيجيريا.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - هنّأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي بيانكا أودوميجو أوجوكو، بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة. وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وبما يحقق مصالحهما المتبادلة. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي بيانكا أودوميجو أوجوكو بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً تطلعه إلى العمل معها لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الازدهار الاقتصادي لشعبيهما. كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

آية عبد الرحمن

