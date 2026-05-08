مجلس أبوظبي للشباب يطلق مبادرة «شباب AI» خلال «اصنع في الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مجلس أبوظبي للشباب، أمس، مبادرة «شباب AI» على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة استراتيجية تستهدف تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات التطبيقية المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، بما يعزز جاهزيتهم لقيادة مستقبل القطاعات الحيوية، وترسيخ حضور الكفاءات الوطنية في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتقام المبادرة برعاية رسمية من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبمتابعة وإشراف الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، ضمن توجه وطني يرسخ الاستثمار في الطاقات الشابة بوصفها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل ومواكبة التحولات المتسارعة في التقنيات المتقدمة.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، في كلمته خلال افتتاح المبادرة بحضور عدد من المسؤولين والشباب، أن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل حجر الأساس في بناء اقتصاد المستقبل، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، فيما تجسد مبادرة شباب AI رؤية الدولة في إعداد جيل قادر على الابتكار وتطوير حلول نوعية تدعم سلاسل الإمداد وتعزز تنافسية القطاع الصناعي.

من جانبه أكد سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، في كلمته الترحيبية، أن تمكين الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي بات أولوية وطنية ترتبط مباشرة بجاهزية الدولة للمستقبل، مشيراً إلى أن مبادرة «شباب AI» تسهم في تحويل طاقات الشباب الإماراتي إلى قدرات تطبيقية قادرة على تطوير حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسيتها.

وشهدت الفعالية جلسة نقاشية شارك فيها كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وخالد الزعابي رئيس قطاع المنصات والأنظمة في شركة ايدج.

وترتكز المبادرة على نهج عملي متكامل يجمع بين ترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتدريب التطبيقي، والعمل على مشاريع واقعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، إلى جانب تمكين الشباب من تطوير حلول مبتكرة ضمن تحديات واقعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الصناعي.

وتنسجم مبادرة «شباب AI» مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز برنامج المحتوى الوطني، عبر تحويل مهارات الشباب إلى حلول تقنية مبتكرة قابلة للتطبيق داخل الدولة، ورفع مساهمة الكفاءات الوطنية، ودعم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء القدرات الوطنية، وتبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.