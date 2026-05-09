الإمارات: المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكات القائمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اجتماعاً ثلاثياً إماراتياً - فرنسياً - هندياً، عقد في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، بمشاركة مارتن برينز، الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وفيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وناقش الاجتماع أهمية وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي، وتحديد أبرز القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية للدول الثلاث، بما يسهم في تعزيز التنسيق ودفع التعاون نحو مجالات أكثر استدامة وتأثيراً.

كما تم استعراض خطة للمشاريع المستقبلية ضمن إطار التعاون الثلاثي، حيث رحب الجانبان الفرنسي والهندي بالخطة التي تضمنت عدداً من القطاعات الواعدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النووية، واستكشاف المحيطات، وأشباه الموصلات، إلى جانب مجالات استراتيجية أخرى.

وأكدت معالي ريم الهاشمي أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية واستراتيجية مع كل من جمهورية فرنسا وجمهورية الهند، مشيرةً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية القائمة، وتوسيع التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث وشعوبها.