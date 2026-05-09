«التربية» و«التعليم العالي»: إعلان نظام التعليم المعتمد للفترة المقبلة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم الإعلان مساء غد (الأحد) عن نظام التعليم المعتمد للفترة المقبلة، سواء كان التعليم حضورياً أو عن بُعد وذلك بعد تقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة المجتمع التعليمي واستمرارية العملية التعليمية.
كما أكدت الوزارتان إجراء الاختبارات حضورياً وفق الخطط المعتمدة، إلى جانب مواصلة التعليم الحضوري في مؤسسات التعليم العالي للتخصصات والبرامج الأكاديمية التي تتطلب حضوراً عملياً أو تدريباً سريرياً.
وشددت الوزارتان على جاهزية المؤسسات التعليمية للانتقال بين أنماط التعليم المختلفة عند الحاجة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

