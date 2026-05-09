الاتحاد الألماني للمطارات يحذر من إلغاء ملايين الرحلات بسبب ارتفاع أسعار الكيروسين

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر الاتحاد الألماني للمطارات من إلغاء محتمل لملايين الرحلات الجوية وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، في ضوء الفجوات المتوقعة في إمدادات الكيروسين.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، رالف بايزل، في تصريحات نقلتها صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد، إن هناك مخاوف من إلغاء المزيد من الرحلات على متن شركات الطيران منخفضة التكلفة والوجهات التي لا تتمتع بجاذبية سياحية كبيرة.

وأضاف أن أفضل سيناريو محتمل لعام 2026 هو حدوث ركود في أعداد المسافرين، أما أسوأ سيناريو فهو انخفاض القدرة التشغيلية في بعض المطارات بنسبة 10%، متوثعاً أن يؤثر ذلك على ما يصل إلى 20 مليون راكب.

وأشار بايزل إلى أن هناك بعض الوجهات قد لا يتم تسيير رحلات إليها مطلقاً، وقد تندر الرحلات إلى وجهات أخرى وترتفع أسعار التذاكر.

وارتفعت أسعار وقود الطائرات "الكيروسين" بشدة جراء تعطل شحنات النفط في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، ما دفع بعض شركات الطيران إلى إلغاء عدد من رحلاتها.

وقال بايزل: "أسعار الكيروسين تضاعفت منذ أكثر من شهرين مقارنة بأسعارها قبل الحرب، ولا نتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، وحتى إذا ظل الكيروسين متوفراً، فإن شركات طيران لن تستطيع تنفيذ

الكثير من الرحلات على نحو مجد اقتصاديا بناء على هذه الأسعار".