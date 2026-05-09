حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة، حيث اطلع سموه على أبرز مستجدات ومشاريع التطوير في منطقة الظفرة.

وخلال اللقاء، اطلع سموه على أبرز مستجدات ومشاريع التطوير في منطقة الظفرة، حيث تضمن استعراضاً لأهم ملامح الخطة الاستراتيجية للمنطقة حتى عام 2030، والتي تستهدف تعزيز مكانتها وجهة ثقافية وسياحية رائدة، إلى جانب عرض مؤشرات الأداء السياحي التي أظهرت نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار وإيرادات القطاع الفندقي.

كما اطلع سموه على مستجدات المخطط الرئيسي لمنطقة تل مرعب، ومشاريع تطوير البنية التحتية والتجارب السياحية المرتبطة بها، إضافة إلى مبادرات تطوير المواقع التراثية والثقافية، وبرامج عرض المكتشفات الأثرية في حصن الظفرة، وأجندة فعاليات الظفرة للفترة 2026–2027.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على تعزيز المبادرات والمشاريع التنموية التي تسهم في ترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهة ثقافية وسياحية متميزة، مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع.

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حرصها على مواصلة تطوير منظومة متكاملة تعزز المقومات الثقافية والسياحية والبيئية التي تتميز بها منطقة الظفرة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويحفز الاستثمار، ويسهم في رفع جودة الحياة، وترسيخ مكانة المنطقة وجهة تعكس أصالة التراث الإماراتي وتنوع التجارب في إمارة أبوظبي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية الشاملة في منطقة الظفرة، وترسيخ دورها محوراً حيوياً ضمن المشهد الثقافي والسياحي لإمارة أبوظبي، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة نحو تطوير وجهات عالمية مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي طويل الأمد.

من جانبه، أعرب معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل، وحرصه الدائم على متابعة المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع السياحة والثقافة في منطقة الظفرة وتعزيز استدامته، بما يخدم المجتمع، ويدعم التنمية الشاملة.

حضر الاستقبال معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.