«الشارقة الخيرية»: «فوالة العيد» تدخل البهجة على أطفال الأسر المتعففة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نفّذ مكتب التطوع والخدمة المجتمعية بجمعية الشارقة الخيرية، مبادرة «فوالة العيد» قبيل عيد الأضحى المبارك، ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تحرص الجمعية على تنظيمها سنوياً لإحياء مظاهر الفرح وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

واستهدفت المبادرة 75 مستفيداً بواقع 25 من مرضى غسيل الكُلى بمركز الشارقة الخيرية لغسيل الكُلى، إلى جانب 50 من الأسر المتعففة بمنطقة البراشي، حيث جرى توزيع عيديات نقدية عليهم إلى جانب تقديم أطباق الحلوى وعبوات المياه، وتنظيم أنشطة ترفيهية مبتكرة، أدخلت السرور إلى قلوبهم، وجعلت أجواء العيد أكثر بهجة ودفئاً، وقد لاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من العائلات.