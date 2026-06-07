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الإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان

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الإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت دولة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين.

 

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية.

 

وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

 

وعبّرت وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة لبنان وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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