«النيابة العامة» تنظم ملتقى «وجهة 2045 +»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، النسخة الأولى من ملتقى «وجهة 2045+»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومشاركة معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء.

شارك في الملتقى معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ونخبة من القيادات القضائية والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود النيابة العامة لاستشراف مستقبل العدالة الجنائية وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية لمواكبة التحولات العالمية والتقنيات الناشئة.

شكل الملتقى منصة استراتيجية للحوار واستشراف المستقبل، وناقش أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في منظومة العمل الجنائي، ومستقبل العدالة الجنائية في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ومؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بسيادة القانون والحوكمة والعدالة الرقمية، إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم (Agentic AI) في أعمال وخدمات منظومة العمل القضائي والجزائي.

وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والاستعداد المبكر للتحولات الكبرى، مشيراً إلى أن منظومة العدالة الجنائية تمثل أحد القطاعات الحيوية التي تتطلب رؤية بعيدة المدى وقدرة مستمرة على التطور والتكيف مع المتغيرات العالمية.

وقال معاليه: «يجسد ملتقى وجهة 2045+ التزام النيابة العامة ببناء منظومة عدالة جنائية أكثر جاهزية ومرونة واستباقية، قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سيادة القانون، ويحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع.. ويمثل إحدى المحطات الرئيسية في مسيرة بناء (نيابة المستقبل 2045) التي تستهدف ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العدالة الجنائية المستقبلية».

مستهدفات

أوضح المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام، رئيس قطاع الخدمات المساندة، أن النيابة العامة بدأت تنفيذ خريطة طريق متكاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم ضمن مستهدفات استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025-2030، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي والقضائي.

وأضاف: «نعمل على بناء نموذج متدرج ومحكوم لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) في منظومة العمل القضائي، بما يسهم في دعم إدارة القضايا وتحليل البيانات وتعزيز كفاءة الإجراءات وجودة القرار، مع المحافظة على مبادئ الحوكمة والمساءلة والرقابة البشرية باعتبارها ركائز أساسية في منظومة العدالة».

من جانبها، أكدت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في النيابة العامة للدولة، أن الملتقى يأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة باستشراف المستقبل وتطوير الجاهزية المؤسسية.

توصيات

خرج الملتقى بعدد من المخرجات والتوصيات الاستراتيجية، شملت اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة «نيابة المستقبل 2045»، وإطلاق المنصة المعرفية للنيابة العامة، وإطلاق الورقة البيضاء «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، واعتماد مسار التحول نحو توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، واعتماد عقد النسخة الثانية من ملتقى «وجهة 2045+» خلال ديسمبر 2026.

ثقافة الابتكار

يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود النيابة العامة لترسيخ ثقافة الابتكار والاستباقية والتميز المؤسسي، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة الجنائية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء حكومة مستقبلية رائدة عالمياً.