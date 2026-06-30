توقعات الطقس غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شمالاً وشرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:23، والمد الثاني عند الساعة 01:34، والجزر الأول عند الساعة 08:42، والجزر الثاني عند الساعة 19:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:13، والمد الثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 17:07، والجزر الثاني عند الساعة 04:55.