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الطقس غداً.. غائم جزئياً مع فرص لتكون سحب ركامية

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الطقس غداً.. غائم جزئياً مع فرص لتكون سحب ركامية

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

 

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:10 والمد الثاني 01:29 والجزرالأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 19:13.

 

وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والمد الثاني 22:01 والجزر الأول عند الساعة 16:41والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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