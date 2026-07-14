فرنسا: ماكرون يشرف على أكبر عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء لآخر مرة العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، الذي اتخذ طابعا استثنائيا بمشاركة قوات من 35 دولة، في رقم قياسي من الجنود المشاة والطائرات والمدرعات.

وقبل ساعات من ترقّب احتشاد جماهيري في جادة الشانزليزيه في حال فازت فرنسا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم ضد إسبانيا، تابع أكثر من 50 ألف متفرج، تحت شمس ساطعة، العرض العسكري التقليدي لمناسبة العيد الوطني، بعدما أُلزموا بإبراز رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) كشرط للدخول، في إطار إجراءات أمنية مشددة واكبت الفعاليات التي شارك فيها 25 من قادة الدول والحكومات.

وشهد العرض مرور وحدات عسكرية تمثل الدول الـ35 المكوِّنة لـ "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، بالزي العسكري أو الرسمي، أمام قادتها ورؤساء حكوماتها، وبينهم فريدريش ميرتس وكير ستارمر ودونالد توسك.

وأعقبت هذه الوحدات مجموعة من 25 عسكريا أوكرانيا، لاقوا تصفيقا من الجالسين في المنصة الرسمية، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي استُقبل هو أيضا بتصفيق حار.

ووصف ماكرون مشاركة الوحدات العسكرية الأوكرانية بأنها "رمز للأخوّة والشجاعة والمصير المشترك".

شارك في العرض السنوي حوالى 6700 جندي مشاة، و98 طائرة، و31 مروحية، و315 مركبة، في أكبر حشد عسكري يسير في جادة الشانزليزيه.

واستهله فريق الاستعراض الجوي الفرنسي مع مقاتلتي "ميراج 200" فرنسيتين على متنهما مساعدا طيار أوكرانيان تلقيا تدريبهما في فرنسا، بالإضافة إلى عرض جوي أكثر توسعا من المعتاد.

وحلّقت الطائرات الفرنسية فوق جادة الشانزليزيه حاملة للمرة الأولى تحت أجنحتها نماذج لأسلحة، من بينها صاروخ كروز "سكالب".