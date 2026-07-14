الإمارات تشارك في حوار حلف "الناتو" لمكافحة الإرهاب ببروكسل

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت دولة الإمارات في حوار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 9 و10 يوليو 2026، مؤكدةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتحديات الأمنية المتغيرة.

وترأس وفد دولة الإمارات سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث شارك في المناقشات إلى جانب ممثلين عن حلف الناتو والدول الشريكة.

وركز الحوار على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن عدد من أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك بناء القدرات، وتعزيز الصمود، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن البحري، والتصدي للتهديدات الناشئة.

وخلال الحوار، جدد سعادة مقصود كروز تأكيد التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.