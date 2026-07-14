سلطان القاسمي يشيد بجهود غرفة الشارقة وفعالياتها المميزة بمدن الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تنظم العديد من المهرجانات والفعاليات المميزة في مختلف مدن الإمارة، وتوجه سموه لها بالشكر على جميع مبادراتها ونوه إلى قرب انطلاق مهرجان المالح والصيد البحري بدبا الحصن، ومهرجان الجاشع والسحناة في كلباء.

وكشف سموه عن مشروع إنشاء مصنع لتجفيف الأسماك في كلباء على أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، فيما أعلن عن مشروعين سكنيين في مدينة كلباء ضمن توسعتين داخل البحر يضمان مبان بأعداد كبيرة تتيح فرصة السكن على الساحل للراغبين في ذلك.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "الخط المباشر" إن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تنظم العديد من المهرجانات والفعاليات الجميلة والمفيدة؛ والناس تطالب بأشياء إضافية وأنا سأجيب بالنيابة عن الغرفة، فجميع الجهات في إمارة الشارقة تعمل وتقدم، فالغرفة تقيم فعاليات مثل مهرجان الذيد للرطب، ومهرجان خورفكان للمانجو، وسيقام مهرجان المالح والصيد البحري بدبا الحصن يوم 27 أغسطس المقبل، ومهرجان الجاشع والسحناة في كلباء يوم 24 سبتمبر المقبل، ونحن نخص كلباء بالجاشع والسحناة لأن العمل جار الآن لإنشاء مصنع في المدينة متخصص في تجفيف الأسماك بطريقة علمية؛ وسيبدأ في الإنتاج العام المقبل بإذن الله".

وأضاف سموه :" نشكر غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تبرعها بهذه المصانع في جبل ديم " موضحا أنه كان من المقرر أن تنظم الغرفة بمقرها بكلباء احتفالاً لمهرجان الجاشع والسحناة لكن ذلك لم يحدث نظراً لعدم جاهزية الموقع بسبب وجود عزب فأعطيناهم مكاناً آخر بجوار مدرسة فيكتوريا؛ به ساحة كبيرة لتبنى فيها صالة كبيرة للمعارض، وذلك لتوسيع موقعهم، وبالنسبة للعزب؛ نحن لا نضغط على الناس إنما فقط نقول لهم تحركوا قليلاً، وبإذن الله سيتم تجهيز المكان وسيقام المهرجان في 24 سبتمبر المقبل.. وسيبدأ العمل على توسيع مساحة غرفة التجارة في خورفكان.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة :" بعد أن أتممت تخطيط مدينة كلباء، أريد أن أتحدث عن البقعة الموجودة على الساحل، فقاطنو هذه البقعة لا يمكننا نقلهم للعيش بين الصخور أو الجبال، وذلك لأن طبيعة حياتهم بالكامل ارتبطت بالماء وليس بالأحجار، فلو انتقل قاطن الساحل للعيش في الجبال سيكسر ولو انتقل قاطن الجبال للعيش على الساحل سيُعصر، ولذلك نحن نتوسع بمشاريع الإسكان في كلباء ليتمكن الراغب في العيش على البحر من فعل ذلك، حيث قمنا بعمل توسعتين داخل البحر لبناء مشروعين سكنيين يضمان مبان بأعداد كبيرة، علماً بأن البحر محمي من الأعاصير بكاسر أمواج تحت الماء، كما أن الأمواج على سطح الماء تتحرك بانسياب إلى الجهة الأخرى دون أن تعود بسبب وجود زراعة تمنع المياه من الدخول، وبإذن الله ستضيف هذه المساكن لمدينة كلباء إضافة جميلة، وبحمد الله التطوير سريع جداً في إمارة الشارقة وبدون خلل، حيث يجري تطوير كل منطقة بما يناسب طبيعتها الخاصة، فتطوير المنطقة الوسطى تم بالتركيز على الزراعة والمحافظة على خصوصية البادية دون مساس، ونلاحظ أن التوسع يأتي في منطقة خاصة بهدف تكوين المدن، كما نجد أن الأحياء في المنطقة الوسطى مبعدة، فمثلاً في منطقة المدام نجد طريقاً دائرياً به قرى وكل قرية حي من أحياء البادية، فنحن نعطي كل مكان ميزته الخاصة".

وعبر سموه عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على كل ما تقدمه وقال سموه :"موعدنا بإذن الله 24 سبتمبر المقبل في كلباء بمهرجان الجاشع والسحناة، ونبارك لمدينة كلباء مبروك على كل هذه المشروعات " مؤكدا أن العمل متسارع الآن لتطوير الصرف الصحي، لنتمكن من الترصيف وإضافة الأشجار الجميلة التي تضفي البهجة على المكان".

