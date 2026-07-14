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رئيس الدولة يعزي هاتفياً أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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رئيس الدولة يعزي هاتفياً أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما قدم سموه تعازيه إلى عموم آل ثاني الكرام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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