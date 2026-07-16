«صيّف بأمان» تؤكد أهمية السلامة في أحواض السباحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة «صيّف بأمان»، الأسر إلى تعزيز الرقابة المباشرة على الأطفال أثناء وجودهم في المسابح، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، للحد من حوادث الغرق والإصابات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للأطفال خلال الإجازة الصيفية.

وأكدت أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي الأسري، مشيرة إلى أن الإشراف المستمر وعدم ترك الأطفال يسبحون بمفردهم، ولو للحظات، يعدان من أهم عوامل الوقاية من حوادث الغرق، إلى جانب تجنب الانشغال بالهواتف الذكية أو أي مشتتات أثناء متابعتهم.

وأوضحت أهمية الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، تشمل تأمين أحواض السباحة المنزلية بسياج آمن وأبواب محكمة الإغلاق، واستخدام أرضيات مانعة للانزلاق، والتأكد من تزويد المسابح بوسائل السلامة المناسبة، مع إلزام الأطفال بارتداء سترات أو أطواق النجاة عند الحاجة، وعدم السماح لهم باستخدام المسبح من دون إشراف شخص بالغ.

ودعت إدارة الشرطة المجتمعية أولياء الأمور ومقدمي الرعاية إلى تعلم مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، لما لها من دور حيوي في التعامل مع الحالات الطارئة إلى حين وصول فرق الإسعاف، إلى جانب تعليم الأطفال أساسيات السباحة ومهارات السلامة المائية، بما يتناسب مع أعمارهم.