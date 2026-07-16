بتوجيهات حاكم الفجيرة وبرعاية ولي العهد.. إقامة العرس الجماعي الـ28 يوم 20 نوفمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تُنظَّم فعاليات العرس الجماعي الثامن والعشرين بإمارة الفجيرة يوم 20 نوفمبر 2026، وذلك استمراراً للنهج الراسخ في دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل المجتمعي.

ودعت لجنة العرس الجماعي بالفجيرة، المواطنين الراغبين بالانضمام إلى العرس الجماعي القادم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للعرس الجماعي https://weddings.fujairah.ae