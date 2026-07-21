حكومة الفجيرة تطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً للذكاء الاصطناعي لموظفي الجهات الحكومية

20 يوليو 2026 23:45

الفجيرة (وام)

أطلقت حكومة الفجيرة وشركة «إس إيه بي» مبادرة تدريبية مكثفة تركز على الذكاء الاصطناعي تستهدف موظفي عدد من الجهات الحكومية في الإمارة وذلك عبر برنامج المحترفين الشباب من «إس إيه بي» في الفجيرة، الذي يشكل منصة مستدامة لتطوير المواهب. ويهدف البرنامج لتزويد المشاركين بقدرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للأعمال، بما ينسجم مع الطموحات الرقمية طويلة الأمد لإمارة الفجيرة.

وستبدأ الدفعة الأولى مشاركتها في البرنامج التدريبي المكثف الذي يقام على مدار يوم كامل، اعتباراً من 18 مايو، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الحكومية لمتطلبات المستقبل، وتمكين الجيل الجديد من قيادات القطاع الحكومي من اكتساب مهارات رقمية عملية وشهادات تقنية معتمدة عالمياً من «إس إيه بي».

وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، أهمية تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك المهارات الرقمية المتقدمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في رؤية إمارة الفجيرة لبناء منظومة حكومية تعتمد على التكنولوجيا وتواكب متطلبات المستقبل.

وقال: إنه من خلال هذا التعاون مع شركة «إس إيه بي»، يكتسب الموظفون في مختلف الجهات الحكومية خبرات عملية في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي للأعمال، بما يعزز القدرات اللازمة لدعم الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، أشاد مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في الإمارات، بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة لتطوير الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات الحكومية للمرحلة المقبلة من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال: إن البرامج من هذا النوع تؤكد أهمية الاستثمار المستدام في تطوير المهارات، بما يضمن تزويد الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية بالقدرات اللازمة لدعم الرؤية الرقمية الشاملة لإمارة الفجيرة، ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

ويعد برنامج المحترفين الشباب من «إس إيه بي» مبادرة عالمية لإعداد الكفاءات وتأهيلها لسوق العمل، تجمع بين التدريب التقني وتطوير المهارات الشخصية ومسارات الحصول على شهادات «إس إيه بي» المعتمدة، بما يساعد المشاركين على بناء خبرات متخصصة في تقنيات المؤسسات.

وأسهم البرنامج في دعم الكفاءات الشابة عبر العديد من الدول والقطاعات، من خلال تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات في مجالات تشمل التقنيات السحابية والبيانات والتحليلات والعمليات التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.