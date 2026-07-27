"التعليم العالي": 1000 فرصة تدريبية مطروحة عبر المنصة الوطنية للتدريب العملي

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواصلة توسيع نطاق الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، حيث استقطبت 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، طرحت أكثر من 1000 فرصة تدريبية، لطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المواطنين، وتقدم حالياً التدريب العملي لقرابة 974 طالباً، من 58 جامعة ومؤسسة تعليمية، الأمر الذي يعكس تنامي مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في المنصة.

وتوفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تربط طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب العملي المتاحة في سوق العمل، بما يعزز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة التطبيقية، ويساعد الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات المرتبطة بمتطلبات السوق. كما تتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب تنظيم التجربة التدريبية ومتابعتها عبر قناة وطنية موحدة.

وفي هذا السياق قال خلفان محمد السويدي، مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تعكس النتائج المسجلة تنامي الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي، واتساع مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب فيها، بما يدعم توفير تجارب عملية ترتبط بالتخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

وأكد أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المعنية على تطوير آليات المتابعة، وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة، ورفع جودة التجربة التدريبية، بما يمكّن الطلبة من تنمية مهاراتهم التطبيقية، ويعزز جاهزيتهم للانتقال من الدراسة إلى بيئات العمل"، داعياً الشركات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية للانضمام للمنصة، وطرح فرص تدريبية، تخدم توجهاتها، وتلبي حاجة السوق، لتشكل بذلك جسراً بين الحياة الأكاديمية والعملية، كما حث مؤسسات التعليم العالي على في التسجيل في"المنصة" والاستثمار فيها باعتبارها فرصة نوعية، ومرجعية موثوقة لتقديم التدريب العملي لطلبتها.

ويمكن للشركات والمؤسسات والجامعات وحتى الطلبة التسجيل في المنصة الوطنية للتدريب العملي من خلال منصة "نافس" https://nafis.gov.ae، أو بالتواصل المباشر مع إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في الوزارة، عبر البريد الإلكتروني ESLMP@mohesr.gov.ae.

وكشفت أحدث البيانات عن استقطاب 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، وانضمام 58 مؤسسة تعليمية إلى المنصة، فيما تجاوز عدد الطلبة المسجلين في المنصة -استباقياً؛ تمهيداً لفترات التدريب العملي المقبلة، وفق أطر زمنية محددة، 2,670 طالباً، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين فعلياً بالتدريب العملي 974 طالباً.

وتتنوع الفرص التدريبية المطروحة عبر المنصة لتشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب مجالات أخرى، كما تتوزع بين جهات من القطاع الخاص والقطاعين الحكومي المحلي والاتحادي. ويسهم هذا التنوع في إتاحة خيارات أوسع للطلبة، بما يساعدهم على تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات عمل مختلفة، واكتساب خبرات عملية تدعم استعدادهم للمرحلة المهنية.

وتتابع إدارة الرقابة وجودة التعليم العالي في "الوزارة" الطلبة الملتحقين بالتدريب العملي، بالتعاون مع إدارة التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن يتم إعداد تقرير مفصل بنتائج الزيارات، إلى جانب مواصلة المتابعة الدورية للطلبة الجدد الذين يلتحقون بالفرص التدريبية عبر المنصة.

وتخضع الفرص والبرامج المتاحة عبر المنصة للمعايير والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الخاص بحوكمة التدريب العملي والدليل الإرشادي المرتبط به، بما يدعم توفير تجارب تدريبية منظمة وفعالة، ويضمن متابعة تنفيذها وتطوير المهارات العملية للطلبة.

وكانت المنصة قد أُطلقت بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ضمن برنامج "نافس" لتمكين الطلبة من الوصول إلى فرص التدريب العملي، وإتاحة المجال أمام جهات القطاعين الحكومي والخاص لطرح الفرص المتاحة لديها، بما يعزز مشاركة مختلف الأطراف في إعداد الطلبة للانخراط في سوق العمل.