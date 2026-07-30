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شرطة أبوظبي تنظم ملتقى لشركاء إدارة المرافق

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شرطة أبوظبي تنظم ملتقى لشركاء إدارة المرافق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في قطاع المالية والخدمات الملتقى الاستراتيجي للشركاء في قاعة المربعة بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 45 شركة متخصصة في إدارة المرافق وصيانة المباني، وحضور أكثر من 70 من كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ جسور التعاون مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأكد اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يواكب التوجهات المستقبلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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