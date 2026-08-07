الطقس غائم جزئياً مغبر أحياناً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مغبرا أحياناً، مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة الغبار جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني 20:02، والجزر الأول عند الساعة 11:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 15:56 والمد الثاني 07:29، والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:04.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 65 25

دبي 45 35 60 15

الشارقة 45 31 70 25

عجمان 43 34 75 20

أم القيوين 42 28 65 20

رأس الخيمة 46 29 75 25

الفجيرة 39 32 80 40

العـين 46 35 60 15

ليوا 48 32 60 15

الرويس 47 33 80 20

السلع 47 34 75 15

دلـمـا 45 34 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 85 45

أبو موسى 40 32 85 50.