رصد مسيّرات فوق قاعدة عسكرية في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت القوات المسلحة في ألمانيا، اليوم الجمعة، برصد طائرتين مسيّرتين تحلقان فوق قاعدة عسكرية في غرب البلاد.

وقالت متحدثة باسم قيادة العمليات في الجيش الألماني إن مركز المراقبة الأمنية في القاعدة، الواقعة بمدينة ميشرنيش غرب بون، أفاد مساء أمس الخميس نحو الساعة العاشرة (20:00 بتوقيت جرينتش) برصد طائرتين مسيّرتين تحلقان فوق الموقع.

وأضافت المتحدثة أن الشرطة العسكرية باشرت التحقيق في الحادث.

وأُحيلت القضية إلى شرطة أويسكيرشن التي بدأت تحقيقاً في الحادثة.

ولم تُصدر الشرطة في البداية أي تعليق بشأن الحادث.