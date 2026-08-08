سريلانكا: قتلى وجرحى بأعمال شغب في سجنين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مسؤول كبير في سريلانكا، اليوم الجمعة، أن ثلاثة سجناء لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 23 آخرين في أعمال ​شغب اندلعت داخل سجنين.

وصرح أناندا ويجيبالا وزير الأمن العام أن سجينا قُتل وأصيب 10 آخرون في أعمال ⁠شغب في وقت متأخر من أمس الخميس في سجن "نيو ​مجازين" بمدينة كولومبو وإن أعمال شغب أخرى في سجن "كورويتا"، الواقع ​على ‌بعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة، أسفرت ⁠عن ​مقتل سجينين وإصابة 14 آخرين.

وأضاف ويجيبالا أن الشرطة والقوات الخاصة تمكنت من السيطرة على الاضطرابات في كلا السجنين.

وقالت مصادر في الشرطة إن قواتها احتوت أيضا اضطرابات داخل سجن مفتوح في مدينة "نيجومبو" ‌الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من كولومبو.

وقال الوزير إن أعداد كبيرة من أفراد الشرطة نشرت مع فرق مكافحة الشغب في السجون الثلاثة، وأعيد ​السجناء الذين تسلقوا أسطح المباني أو انتقلوا إلى المناطق المفتوحة إلى الزنازين.

وفي أوائل يوليو الماضي، قُتل 10 من مسؤولي السجون و20 سجينا خلال اشتباكات على مدى ⁠يومين في سجن ببلدة "نيجومبو" الساحلية. ولقي أيضا سجين واحد حتفه ​وأصيب عدد آخر في أعمال شغب قبل نحو أسبوع في سجن ببلدة "ماهارا" الواقعة على بعد نحو 14 كيلومترا من كولومبو.