شكرا لقرائتكم الإمارات تنفي تداعيات سقوط المختبر الفضائي الصيني للأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - نفت وكالة الإمارات للفضاء صحة الأنباء المتداولة عن تداعيات سقوط المختبر الفضائي الصيني للأرض.

وأشارت الوكالة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد إلى أن المختبر في أغلب الأحيان سيتفكك وتحترق أجزائه قبل وصوله إلى الأرض.

وأهابت بسكان الدولة عدم نشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تنشر الذعر.

Your browser does not support the video tag.