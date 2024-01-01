شكرا لقرائتكم خبر عن أون لاين.. القضاءان المصرى والإماراتى يشتركان فى إنصاف الأم الحاضنة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء المصرى والإماراتى يشتركان في إنصاف الأم الحاضنة"، استعرض خلاله عدة أحكام نفقة صادرة من القضاء المصرى، بينما "الأب" فر هاربا للإمارات، ومحامى السيدة يقيم دعوى ضده إلكترونيا "أون لاين"، والمحكمة الإماراتية تنصف الأم السيدة وتلزم الزوج بالسداد، ما يؤكد مدى التعاون القضائى بين البلدين من خلال فوائد ومميزات التقاضى الالكترونى.

ففي بادئ الأمر نزاع بين أب وأم رزقا على فراش الزوجية بصغير "أحمد. ك"، حينما علم الأب "ك. ع"، بأن القدر أرسل له بداية جديدة إلا أنه قد تحول مسار تصرفاته، وأبلغ الأم أنه لا يريد هذا الطفل، وطلب منها إجهاضه، ومن هنا بدأت المنازعات بين الطرفين بأن لجأت الأم إلى ساحات المحاكم من دعاوى نفقات وطلاق.

وفى تلك الأثناء - تحصلت الأم على أحكام نفقة، في الدعوى رقم 3005 لسنة 2021 أسرة متنوع نيابة قسم أول المنصورة لشئون الأسرة، وحين بدأت بالتنفيذ مارس الأب معها ويلات استخدام حق التقاضى في تأخير حصولها على هذا الحق، وما أن جاء وقت سداد تلك الأحكام سدد بعض منها، وانتهى به الأمر بالفرار إلى خارج مصر متجها لإحدى الدول الخليجية، واستعان بوكالة قانونية له داخل مصر، وأقام دعوى رؤية، وما أن صدر الحكم لم يشرع في تنفيذه.

فيما جاء للأم فرصة سفر للخارج كى تحسن دخلها وتأتى بإحتياجات الصغير الذى لا يكفى تلك الاحتياجات بأحكام نفقة، وما أن علم الأب بذلك إلا وأن سارع بإقامة أمر وقتى منع من السفر للصغير كى لا يغادر الأراضى المصرية، وتظل الأم معه، وبالفعل تحصل أيضا على منع من السفر للصغير، ووجدت الأم نفسها محاصرة بين حكم رؤية لأب لا يرغب في رؤية ابنه من الأساس، وكذا أمر منع من السفر يحول دون سفرها مع صغيرها، فتوجهت للقضاء المصرى العريق شارحة لحقيقة الوضع.

وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء المصرى والإماراتى يشتركان فى إنصاف "الأم الحاضنة".. الأول أصدر أحكام نفقة واجبة النفاذ.. و"الأب" فر هاربًا للإمارات.. السيدة تسافر للدولة الشقيقة وتقيم دعاوى ضده.. والأخيرة تنصفها وتلزمه بالسداد

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