النشرة: لا اصابات في كفركلا والاضرار كبيرة بالمنازل المحيطة بالمنزل المستهدف

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن لا اصابات في كفركلا وعناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية يجرون مسحا للمنطقة المستهدفة جراء الغارة الاسرائيلية، مؤكدا ان "الاضرار كبيرة بالمنازل المحيطة بالمنزل المستهدف".

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