دعم سعودي متواصل للمتضررين في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقد جرى توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في منطقة تل الزهور وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية، وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

34 طائرة إغاثية

في غضون ذلك، وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر الطائرة الإغاثية السعودية الـ34، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنًا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملة شعبية مستمرة

وتجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 601 مليون ريال، بينما يقدّر عدد المتبرعين بأكثر من مليون و350 ألف متبرع، وذلك بعدما أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذه الحملة الإغاثية على منصة «ساهم»، إنفاذا لتوجيهات القيادة.