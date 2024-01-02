شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين على المعاش وأسرهم لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النقابة العامة للمحامين، عددا من الإجراءات للتيسير على أعضائها بالأقاليم، أبرزها استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، وكذلك السماح للمحامين حاملي كارنيه 2023 بسداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق "الفيزا كارت"، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية.

ويرصد ”الخليج 365” رسوم الاشتراك بمشروع العلاج لمحامين المعاش وأسرهم:

المحامي: 100 جنيه.

زوجة غير عاملة: 350 جنيها.

زوجة عاملة: 450 جنيها.

الابن/ الابنة: 200 جنيه.

ويحق لأسرة المحامي المتوفي الاشتراك بدون دفع مبالغ مالية بالنسبة للزوجة والأبناء حتى سن 21 سنة، وذلك بتأشيرة من إدارة المعاشات.