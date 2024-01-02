وفد من نقابة المالكين زار سلوم واتفاق على تشكيل لجنة لحل النزاعات بين المؤجرين والصيادلة

لفتت ​نقابة المالكين​ وتجمّع المالكين، و​نقابة الصيادلة​، إلى أنّ "وفدًا من نقابة وتجمع المالكين زار نقيب الصّيادلة ​جو سلوم​، وتباحث الفريقان بموضوع القانون الجديد للأماكن غير السّكنيّة".

وأشارتا في بيان مشترك، إلى أنّه "تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبَين، لحلّ النّزاعات بين المؤجّرين والصّيادلة في بعض الأماكن، بشكل رضائي يضمن حقوق المؤجّرين وحقوق الصّيادلة في الوقت نفسه، واستمراريّة تأدية واجبهم الإنساني في خدمة المرضى".