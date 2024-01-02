أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 هجوماً جوياً على مقر ‏القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيرة انقضاضية وأصابت ‏هدفها بدقة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": نفذنا هجوماً جوياً على مقر ‏القيادة 91 المستحدث للجيش الاسرائيلي في إيليت بمسيّرة انقضاضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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