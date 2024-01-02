الخارجية باشرت بتحضير شكوى لادانة الاعتداء الاسرائيلي الذي طاول منطقة الضاحية الجنوبية

باشرت وزارة الخارجية والمغتربين، بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بتحضير شكوى لادانة الاعتداء الاسرائيلي الذي طاول منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وأدى الى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.
وقد أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الى كل من مندوب لبنان لدى الامم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم أحتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الاسرائيلي الخطير ومحاولة استدراج لبنان والمنطقة الى تصعيد شامل إستكمالاً لمسلسل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان مما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والامن الاقليميين، مطالباً بإدانة العدوان الاسرائيلي.
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