مستشار نتانياهو: لم نعلن مسؤوليتنا عن هجوم بيروت وهو لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا "حزب الله"

أكد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف، في حديث لـ"MSNBC"، أننا "لم نعلن مسؤوليتنا عن هجوم بيروت وهو لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله"، معتبراً أننا "أوضحنا أن كل من تورط في مذبحة 7 أكتوبر هو إرهابي وهدف مشروع".

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