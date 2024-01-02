اكد مسؤول إسرائيلي كبير أن "إسرائيل تستعد لرد كبير للغاية على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والذي قد يشمل إطلاق حزب الله صواريخ طويلة المدى على أهداف في إسرائيل"، وذلك بحسب موقع "اكسيوس".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي كبير: نستعد لرد كبير للغاية على اغتيال العاروري والذي قد يشمل إطلاق حزب الله صواريخ طويلة المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.