اجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب طالبا "تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم وكل الخروقات الاسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي طلب من بوحبيب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الامن على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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