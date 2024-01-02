شخصيات سياسية وفعاليات دانت اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري

اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بان "الانفجار الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت هو انتهاك واضح وجديد للسيادة اللبنانية وضرب للقرار ١٧٠١ من قبل العدو الإسرائيلي الذي لم يحترم يوما أيّاً من القرارات الدولية، والذي يسعى جاهداً اليوم لتعويض خساراته في الداخل من خلال اعتداءاته على لبنان. وان كل شهيد يسقط على طريق القدس هو شهيد كل شريف عربي يؤمن بالقضية الفلسطينية. العزاء بالشهداء والشفاء للجرحى والمصابين وحمى الله لبنان".

علي الخطيب

واستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب جريمة اغتيال نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري ورفاقه وآخرين في عدوان إرهابي صهيوني يستكمل مسلسل المجازر في غزة وعدوانه المتواصل على جنوب لبنان منتهكا للسيادة اللبنانية، في محاولة فاشلة لتسجيل صورة انتصار وهمي للتعويض عن هزيمته المنكرة التي تعرض لها في مواجهات غزة وفشله في تحقيق الاهداف التي رسمها لحربه على سكان غزة الآمنين فيما سجل الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في طوفان الاقصى تحولا تاريخيا واساسيا على طريق تحرير فلسطين والقدس الشريف ولم تستطع كل مجازره وجرائمه ان تمحو العار الذي الحق به جراء هذا الطوفان.

واعتبر الخطيب إن العدو الصهيوني قاتل الاطفال والنساء يعرف حق المعرفة ان لجوءه إلى اسلوبه الغادر الجبان والمعتاد في اغتيال القادة لن ينجيه من مصيره المحتوم الذي اقترب ولن يكون بعيدا وإنما يزيد الشعب الفلسطيني الذي اعتاد تقديم الشهداء قوة وبأسا واصرارا على الحاق الهزيمة النهائية بهذا الكيان الإرهابي والشيطاني وان اللعب بالنار سيرتد على وجوده وكيانه.

واكد سماحته ان ارادة المقاومة اقوى من غطرسة العدوان ودماء الشهداء ستزيد عزيمتها في مواجهة الأجرام الصهيوني. وعزى سماحته الشعب الفلسطيني و قيادة حماس وذوي الشهداء سائلا المولى الرحمة لهم، وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

الحزب التقدمي الإشتراكي

دان الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي استهدف نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري، بالتزامن مع الوحشية الإسرائيلية المستمرة في ارتكاب الجرائم والاعتداءات في فلسطين وجنوب لبنان".

وعزى "حركة حماس باستشهاد العاروري وجميع الشهداء الذين قضوا في هذا الهجوم المدان"، آملا الشفاء العاجل للمصابين.

احمد قبلان

واشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى إننا نؤكد مراراً وتكراراً أنّ الكيان الصهيوني ثكنة أميركية إجرامية يجب الخلاص منها، واغتيال تل أبيب للقائد الجهادي الكبير الشيخ صالح العاروري وبعض اخوانه بالضاحية الجنوبية قرار مجنون وجريمة لن تمرّ، والتقدير المطلق للمقاومة وقيادتها، علّ بعض الرؤوس الفارغة من سياديي هذا البلد تفهم أن ما يجري حرب طاحنة تطال صميم المنطقة، ونتيجتها ستؤثر بشدة على مصير لبنان وطبيعة سيادته، فقط المطلوب من بعض المرتزقة إعادة حساباتهم مجدداً، لأنّ دمنا ليس رخيصاً، ولبنان لن يكون إلا بلد المقاومة والإنتصارات، وتل أبيب ستدفع ثمن حماقتها، وما يجري على الجبهة الجنوبية وفي قطاع غزّة كابوس يطحن صميم العامود الفقري للجيش الصهيوني المهزوم، واللعب بالخطوط الحمر وبمنطقة حساسة جداً أمر خطير لن تربح فيه تل أبيب.

مارك ضو

وكتب النائب مارك ضو على منصة "أكس": "الاعتداء على الضاحية هو اعتداء على كل لبنان، الدولة تمثل كل لبنان، والرد يكون عبرها". أضاف: "نحن جميعا ضمن المؤسسات نكون أقوى، إسرائيل مجرمة، والتضامن الوطني هو أقوى رد ممكن". وختم: "عودوا إلى الدولة فنحمي لبنان والوحدة الوطنية".

اسعد حردان

بدوره، دان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وعدد من قيادي الحركة في استهداف غادر نفذه العدو الصهيوني.

ورأى حردان أنّ اغتيال العاروري مع عدد آخر من قادة القسام، في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، يمثل تصعيداً خطيراً، وخرقاً متعمّداً لقواعد الاشتباك التي أرستها المقاومة في لبنان، الأمر الذي يكشف نوايا العدو الصهيوني بتوسيع رقعة عدوانه على لبنان ربطاً بجرائمه الموصوفة التي تُرتكب في قطاع غزة منذ 88 يوماً. وقال: إنّنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي إذ نعزّي قيادة حماس وأبناء شعبنا في فلسطين وكلّ قوى المقاومة باستشهاد الشيخ العاروري ورفقائه، نؤكد بأنّ العدو الصهيوني الغاشم ارتكب خطيئة جسيمة باغتياله القائد العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، وأنّ جريمة الاغتيال هذه لن تثني قوى المقاومة عن دورها في المواجهة المصيرية مع العدو الصهيوني وعلى الصعد كافة، والمقاومة في بلادنا قوية وقادرة وستثأر لدماء الشهداء وسيدفع العدو أثماناً باهظة على جرائمه وعلى خرقه لكلّ القواعد.