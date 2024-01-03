شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تبحث تسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمبانى الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة مقدمة النائب أحمد الحديدي، بشأن تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية، وتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم للحصول على كافة حقوقهم المقررة في القانون، وسوء معاملة ذوي الهمم في مكاتب التأمينات ووحدات الشئون الاجتماعية.

وقد تم توجيه الدعوة الوزارات (التضامن الاجتماعي- الصحة والسكان- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).

كما تستمر اللجنة في استعراض مشروع قانون مقدم من النائب عاطف مغاوري و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.