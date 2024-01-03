شكرا لقرائتكم خبر عن خلق فرص عمل للمصريين فى الخارج أمام "خارجية النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا الأربعاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن "عدم وجود سياسة واضحة لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لخلق فرص عمل وتدريب وهجرة لبعض شبابنا الحاصلين على شهادات علمية".

كما تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن "دور وزارة الهجرة في الوقوف بجانب المصريين بالخارج وحل مشاكلهم ودورها في نقل الجثامين المصريين"، كما تناقش "ردود وزارة الهجرة على طلبي الإحاطة المقدمين ووضع توصيات اللجنة لهما".