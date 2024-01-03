قبل ما تسافر.. هل مسموح بالتدخين على الطائرات خلال الرحلات الطويلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

تداول الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، استفسارات عديدة على جروبات السفر، حول إمكانية التدخين على متن الطائرات، خلال الرحلات الطويلة التي تزيد عن 4 ساعات.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع "الخليج 365"، هذه القضية من كل الجوانب حتى لا تتعرض لأزمة خلال سفرك.

يؤكد خبراء الطيران المدني أن التدخين علي كافة الرحلات التجارية بجميع رحلات الركاب العادية والتابعة لشركات الطيران الشهيرة ممنوع منذ فترة طويلة، ويعرض الراكب الذي يحاول تدخين السجائر بمختلف أنواعها للمساءلة القانونية، ومن حق الطيار الهبوط في أقرب مطار وإلغاء سفره وإنزاله من الطائرة وهناك علامات داخل الطائرة تمنع التدخين.

ويضيف خبراء الطيران المدني أن دورات المياه بالطائرات لديها حساسات في حالات إشعال السجائر وتظهر علي الفور، وأصبح لدى الركاب ثقافة عدم التدخين حاليا حتى مع الرحلات الطويلة التي تزيد عن 6 ساعات.

وتابع خبراء الطيران المدني: الأمر يختلف في الرحلات الخاصة، لأن الطائرة تكون ملك لشخص في الرحلة ويتم تركه يدخن بل تسعى شركات الطيران لتوفير كل وسائل الراحة والترفيه لهذا الشخص بما لا يخل بعوامل الأمان، بسبب المبالغ الكبيرة التي يتم تحصيلها منه قبل الرحلة.

يضاف إلي ذلك أن شركات الطيران تحاول جذب العملاء عن طريق توفير وسائل جذب وترفيه طوال الرحلة، وترك الراكب يقوم بالتقاط الصور علي الطائرة وتحميلها علي صفحته الشخصية، كنوع من الدعاية لهذه الشركات.

المطارات

يمنع التدخين تماما داخل صالات المطار إلا في غرف المدخنين داخل صالات السفر والوصول ، وتكون غرامة التدخين داخل الصالات أو دورات المياه 50 جنيها ، لكن لم يتم تسجيل غرامات علي الركاب بسبب أنهم يقومون بإنهاء اجراءات سفرهم ثم التوجه الى الكافتيريا أو غرف المدخنين ، بينما من يسجل الغرامات العاملين بالمطارات وتكون قليلة للغاية علي مدار العام .

وإذا رفض الراكب دفع غرامة التدخين وهي شبه مستحيل حدوثها داخل المطار ، يتم تحرير محضر له قد يتسبب في إلغاء سفره ، لكن يحرص الراكب أن يتم إنهاء إجراءات سفره دون مشاكل لذلك لا يدخن الا في الأماكن المخصصة.