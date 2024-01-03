جراده: دعم أدوية الأمراض المستعصية يجد طريقه إلى جيوب تجّار الهيكل

لفت النائب إلياس جراده، إلى أن "ما يسمّى الدعم الصحّي ينقسم بين عمليات التهريب الخارجي وإعادة الاستيلاء عليه في الدّاخل من أجل إعادة تدويره في السوق السوداء، أو بين صفقات من أجل الربح الفاحش لتجّار الأدوية على حساب صحة المواطن".

وأشار، في بيان، إلى أنّ "دعم أدوية الأمراض المستعصية بمجمله يجد طريقه الى جيوب تجّار الهيكل فيما يصارع المريض للبقاء بصمت".

وشدد جراده، على "أننا نحضّ منذ أكثر من سنة الوزير المعني على اتباع ​سياسة​ الدعم المباشر للفئة المحتاجة بتكلفة أقل بكثير وبفعالية عالية تكاد تشمل مجمل الفئات المعني، ولا سيما من خلال تفعيل عمل المستشفيات الحكومية من خلال دعمها المادي والإداري ودعم الكادر الطبي والتمريضي والتقني، وأيضاً إنشاء وتأهيل مراكز علاج الأمراض السرطانية في المستشفيات الحكومية واستيراد الأدوية بشكل مباشر بتكلفة زهيدة مقارنة بما يجري حاليًا".

وذكر أنّه "بعد أكثر من سنة، وفي جلسة مناقشة موازنة وزارة الصحة التي عقدت في 2-1-2024، تمّت الاستجابة إلى مطالبنا (ولو بشكل جزئي) وتمت إعادة الموازنة من أجل الاخذ باقتراحنا في احتساب سعر الدواء المدعوم وفقاً لكلفة المنشأ وليس لسعر تجّار الدواء، وأيضا التركيز على صرف الجزء الأكبر من الموازنة لدعم المستشفيات الحكومية".