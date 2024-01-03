شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: الحوار الوطنى أصبح مظلة لكل القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني علي أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية وعملية، مشيرا إلي أنه بعد استئناف جلسات الحوار سيتم استكمال مناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها بسبب تعليق الجلسات خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال "محسب"، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية تتطلب سرعة الانتهاء من توصيات الحوار الخاصة المحور الاقتصادي، مؤكدا علي ضرورة أن تراعي المناقشات الأزمات الإقليمية الراهنة والتي تُشكل تهديد كبير للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب وضعها في الاعتبار عند المناقشات، كذلك وضع توقعات بشأنها وسيناريوهات لما مدي تأثيرها علي مصر وآليات التعامل معها.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح مظلة وطنية جامعة لكل القوي السياسية والاجتماعية بالإضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العامة، والخبراء في جميع المجالات، الأمر الذي أثري المناقشات التي انتهي الكثير منها إلى توصيات بالغة الأهمية، انتهت إلى استخدام رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية بالاستجابة لبعضها، فيما أحال باقي التوصيات إلى الجهات المعنية لدراستها، الأمر الذي أضفي مزيد من الجدية علي مجريات الحوار الوطني.

وشدد النائب أيمن محسب، علي وجود إرادة سياسية حقيقة لاستكمال، وهو ما أكدته دعوة الرئيس في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بالسباق الرئاسي، حيث دعا لاستكمال الحوار مؤكدا أنه سيدخل مرحلة أكثر فاعلية، متوقعا أم تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لجلسات الحوار تتميز بالحماس والزخم، من جميع الأطراف المشاركة، متمنيا أن يتمكن المشاركون من صياغة مخرجات تساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتُحدث إنفراجة علي الصعيد الاقتصادي.