شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 29 تقريرا للحكومة لاتخاذ ما يلزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات للحكومة لاتخاذ اللازم حيالها.

وفيما يلى نستعرض التقارير

النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن توصيل الصرف الصحي لقريتي التبع، وأصف – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحى لقرية دمرو الحدادى- مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

النائب أحمد الشريف، بشأن عمل محطة تحلية لمياه البحر في نطاق حى العجمى – محافظة الإسكندرية.

النائب محمود الشامي، بشأن تقوية مياه الشرب بمنطقة سوق اللبن – حى أول مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال شبكة مياه حكومية بعزبة كمال رمزى بمؤسسة الزكاة واستكمال بركة الحاج الشرقية حى المرج – محافظة القاهرة.

النائب علاء خير الله، بشأن دعم مدينة الغنايم بمبلغ 2 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بالمدينة – محافظة أسيوط.

النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن بيع أراضى وضع اليد لمالكيها بجنوب بحيرة البرلس- محافظة كفر الشيخ.

النائب مجاهد نصار، بشأن اعتماد مبالغ مالية لتطوير المناطق العشوائية الموجودة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

النائب إيهاب أنيس، بشأن تطوير كورنيش النيل بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طرق (المكباتى – البكرى الاتحاد – ترعة زكى) – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

النائب أبو العباس فرحات، بشأن استكمال تغطية المسافة المتبقية بترعة امتداد خورشيد بطول (800م) بنطاق دائرة المنتزة – محافظة الإسكندرية.

النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن البدء فى إنشاء مدرسة ثانوية فى مجلس قروى الصوامعة- بمركز طهطا – محافظة سوهاج.

النائب رفعت شكيب، بشأن إضافة مبنى جديد (جناح) بمدرسة الجلايلة للتعليم الأساسى بقرية الجلايلة مجلس قروى الغريزات – بمركز المراغة – محافظة سوهاج.

النائب محمد نجيب خالد، بشأن ترميم وصيانة مدرسة الإمام على بن أبى طالب الابتدائية بعزبة صبح- بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

النائب علاء الدين خيرالله، بشأن إقامة مجمع مدارس للتعليم الابتدائى والإعدادى على الأرض الخاصة بمركز التدريب المهنى – بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

النائب زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة إسنا الثانوية التجارية بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن تزويد مستشفى الخازندارة بعدد (2) جهاز تنفس صناعى، عدد (2) سباب بحضانات أطفال - حى الساحل - محافظة القاهرة.

النائب علاء سليمان، بشأن صرف مضخات ومستلزمات الأنسولين للأطفال من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

النائب عصام ياسين، بشأن إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون- محافظة المنوفية.

النائب محمد السعيد عوض، بشأن تشغيل وحدات طب الأسرة لقرى ( الزهايرة - طماى الزهايرة - التمد الحجر ) - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) ببعض الأجهزة الطبية الضرورية.

النائب آيات الحداد، بشأن تخصيص غرفة طوارئ طبية بمحطات القطارات.

النائب على البدرى الملاوى، بشأن إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد بقرية المحاميد – مركز إدفو- محافظة أسوان.

النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد المقر الإدارى لمركز شباب محلة مالك مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

النائب محمد السعيد عوض، بشأن استكمال إنشاء ملعب الزهايرة – مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب لقرية السرس – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

النائب رفعت شكيب خفاجى، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب الحريدية مركز المراغة – محافظة سوهاج.

النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى إدارى وملاعب مفتوحة لنادى ساقلته الرياضى – محافظة سوهاج.

النائب أحمد على إبراهيم، بشأن رفع كفاءة مبنى صالة الجيم بنادى المرج الرياضى – محافظة القاهرة.