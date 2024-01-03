شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يسلم التراخيص لـ 80 وسيلة إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الأربعاء بتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، وذلك بوجود الممثلين عن 80 وسيلة إعلامية، لحضور احتفالية تسليم التراخيص التى أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن سعادته بدور الإعلام المصري فى الفترة الأخيرة خاصة في الدور الفعال الذي لعبه في تغطية الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة بهذه النسبة المشرفة بالإضافة إلى الدور الوطني المشرف الذي لعبه الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للعالم بأكمله عما يحدث في تغطية حرب غزة.

وأضاف أن لدينا إعلام نظيف وشريف يعبر عما يريده الشعب المصري ونسعى لاستمرار التطور السنوات المقبلة.