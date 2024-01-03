أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، "أننا أسقطنا مع كتائب المجاهدين طائرة استطلاع صهيونية من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة". إلى ذلك، كشفت عن "استهداف جرافة ودبابة صهيونيتين بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 شرق حي التفاح بمدينة غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت عن اسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية واستهداف جرافة ودبابة في مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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