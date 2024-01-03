معاون محافظ مدينة كرمان: الانفجاران قرب مرقد قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي

أكّد معاون محافظ مدينة كرمان، أنّ "الانفجارين قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي".
بدوره، أوضح رئيس الطوارئ الطبية في كرمان، أنّ "الانفجارين نجما عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد الشهيد سليماني".
وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني، عن مقتل نحو 20 شخصًا جراء انفجارين قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني بمحافظة كرمان.
بدورها، أفادت منظمة الطوارئ بمدينة كرمان الإيرانية، عن 50 جريحًا في الانفجار الذي وقع قرب مرقد قاسم سليماني.
ويأتي الهجوم في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سلماني بضربة أميركية في بغداد.
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